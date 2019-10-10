"Сам уволится": Зеленский рассказал, когда избавится от Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Офиса президента Андрей Богдан "уволится сам", если будут доказательства нарушений с его стороны.

Об этом лидер государства сказал на пресс-марафоне в четверг, 10 октября. Он подчеркнул, что глава Офиса президента может вредить его имиджу, но ему в команде нужны профессиональные люди, не нарушающие закон.

"Во-первых, нам нужно определиться, по каким принципам мы увольняем людей. Опыт, профессионал, или делает ли он что-то, когда у него есть свободное время?" – сказал президент.

Богдан и Зеленский Украинская правда

Зеленский отметил, что понимает, что для его имиджа как президента "это не очень красиво".

"Но я хочу вам сказать, что он в нашей команде, и он не был на работе [во время частных поездок]. Я даже не знаю, с кем они там ходили. Он мне сказал, что приехал, и там было много разных людей", – рассказал он.

Зеленский убежден, что президент не должен интересоваться тем, как отдыхает глава его офиса.

По словам Зеленского, есть "много людей с хорошим имиджем, очень светлых людей, некоторых из них стали губернаторами", но он пока что не может добиться от них результата.

"Мне нужны профессиональные люди, которые не нарушают украинское и международное законодательство. Мне нужны эти мощные люди, у меня не так много этих людей. Сейчас очень сложный период в моей команде", – указал президент.

Зеленский признал, что Богдану "очень сложно, потому что на него идет влияние, начиная с господина Коломойского".

"Что он там, он с ним, он решает какие-то его [Коломойского] проблемы. Деталей у нас с вами нет. Более того, доказательств никаких нет", – сказал он.

Президент подчеркнул, что адвокатская работа Богдана осталась в прошлом и сейчас он "работает на государство".

Зеленский добавил, что Богдан работает главой ОП не ради денег. "Мы живем сейчас совсем без отдыха, и точно не работаем на деньги. Мы совсем другой модели люди", – пояснил он.

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции с журналистами.

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