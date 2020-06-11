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11 июня • обновлено в 12:50
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Зеленский рассказал, какие должности предлагал Хорошковскому

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Президент Украины Владимир Зеленский предлагал экс-главе СБУ и бывшему вице-премьер-министру Валерию Хорошковскому возглавить таможню.

Об этом глава государства рассказал в интервью "Украинской правде". Гарант отметил, что давно знаком с Хорошковским и последний даже указывала на проблемы в работе таможенников.

"С Хорошковским, могу вам сказать откровенно, что я ему предлагал. Я ему сказал: "Валерий Иванович, смотрите, идите на таможню, я могу это сказать правительству, предложить. Если вы берете на себя ответственность, что вы увеличите – а он сказал, где-то в два раза можно увеличить доход в бюджет. Я ему сказал: "Идите, пожалуйста". Он отказался", – сообщил Зеленский.

Хорошковский и Зеленский

Хорошковский и Зеленский

По словам президента, Хорошковский указал ему на "реальные дыры на таможне" и говорил, что Нефьодов (экс-глава таможни – Ред.) никогда не сможет это сделать, и что "время показало, что это правда".

Также Зеленский предположил, что Хорошковский отказался от предлагаемой должности, якобы ожидая "более серьезной должности". Президент акцентировал, что пост премьер-министра ему не предлагал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бизнесмены и бывшие политики Сергей Тигипко и Валерий Хорошковский рассматривались кандидатурами на пост главы Кабмина Украины.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Валерий Хорошковский Владимир Зеленский
Место
Украина
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