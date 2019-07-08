Зеленский рассказал, как завершить войну на Донбассе

Войну на Донбассе возможно прекратить только путем дипломатических переговоров.

Об этом 8 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Эту войну мы хотим остановить. И хотим вернуть мир в Украине. Но это возможно сделать единственным "оружием" - это дипломатия", - сказал он.

Президент также выразил сожаление, что делегации некоторых стран из Парламентской ассамблеи Совета Европы не побывали на Донбассе. "Я уверен - это было бы им очень полезно", - добавил он.

Владимир Зеленский скриншот

Зеленский подчеркнул, что стороны постепенно движутся к устойчивому прекращению огня на Донбассе.

"Понимаю - не так быстро, как хотелось бы. Потому что, фактически, мы двигаемся по минному полю, во всех смыслах этого слова. И впереди - много работы по восстановлению Донбасса", - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе России Владимиру Путину провести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе.

Местом проведения встречи Зеленский назвал Минск.

В Кремле уже сообщили, что они могут рассмотреть проведение шестисторонних переговоров в Минске относительно урегулирования конфликта на Донбассе.

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