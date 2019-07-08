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Зеленский рассказал, как завершить войну на Донбассе

24.4тЧитать материал на украинском

Войну на Донбассе возможно прекратить только путем дипломатических переговоров.

Об этом 8 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Эту войну мы хотим остановить. И хотим вернуть мир в Украине. Но это возможно сделать единственным "оружием" - это дипломатия", - сказал он.

Президент также выразил сожаление, что делегации некоторых стран из Парламентской ассамблеи Совета Европы не побывали на Донбассе. "Я уверен - это было бы им очень полезно", - добавил он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

скриншот

Зеленский подчеркнул, что стороны постепенно движутся к устойчивому прекращению огня на Донбассе.

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"Понимаю - не так быстро, как хотелось бы. Потому что, фактически, мы двигаемся по минному полю, во всех смыслах этого слова. И впереди - много работы по восстановлению Донбасса", - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе России Владимиру Путину провести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе.

  • Местом проведения встречи Зеленский назвал Минск.

  • В Кремле уже сообщили, что они могут рассмотреть проведение шестисторонних переговоров в Минске относительно урегулирования конфликта на Донбассе.

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Semenov Igor
Semenov Igor
Наверно Зеленский будет кричать - Ой, ребята, дончане, Украина уничтожила многие ваши семьи, ваших родственников - теперь давайте жить мирно и дружить... А то, что ВСУ уничтожало вас - вы же сами виноваты.... надо было принять антиконституционный вооруженный переворот и подчиниться банде, которая захватила власть в стране весной 2014 года.
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Semenov Igor, не совсем так, Донбасс уничтожила Россия: во-первых потому что влезла туда, до русского мира там всё работало; во-вторых потому что разграбила весь регион, как орда ! Вот почему там много работы.
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
"Эту войну мы хотим остановить. И хотим вернуть мир в Украине. Но это возможно сделать единственным "оружием" - это дипломатия". Не надо изобретать велосипед - копируйте Израиль, крепите оборону.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Иванович Юрий, правильнл, но не в коем случае не переговораи с лугандонами. С москалями да, но не с ними.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Он прав...но что ему мешает это сделать...езжай в Донецк..осел.
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