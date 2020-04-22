Зеленский рассказал, как сдавал тесты на COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский признался, что несколько раз проверялся на коронавирус.
Результаты всех тестов были отрицательными. Деталями лидер поделился в интервью ВВС-Україна.
"Сам я, конечно, прохожу тесты на коронавирус, поскольку остаюсь на работе и ежедневно встречаюсь с разными людьми. Мое общение, разумеется, очень ограничилось, круг людей, с которыми встречаюсь, – очень сузился. Я сам проходил ПЦР-тест несколько раз. К счастью, все – отрицательные", – пояснил президент.
Зеленский также рассказал, что часть Офиса президента находится на карантине. Однако те, кто продолжают выходить на работу, проходят температурный скрининг. Кроме того, работники периодически также сдают тесты на выявление COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Офисе президента зафиксировали один случай подозрения на коронавирус – девушку госпитализировали.