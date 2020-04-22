Президент Украины Владимир Зеленский признался, что несколько раз проверялся на коронавирус.

Результаты всех тестов были отрицательными. Деталями лидер поделился в интервью ВВС-Україна.

"Сам я, конечно, прохожу тесты на коронавирус, поскольку остаюсь на работе и ежедневно встречаюсь с разными людьми. Мое общение, разумеется, очень ограничилось, круг людей, с которыми встречаюсь, – очень сузился. Я сам проходил ПЦР-тест несколько раз. К счастью, все – отрицательные", – пояснил президент.

Зеленский рассказал, как сдавал тесты на COVID-19

Зеленский также рассказал, что часть Офиса президента находится на карантине. Однако те, кто продолжают выходить на работу, проходят температурный скрининг. Кроме того, работники периодически также сдают тесты на выявление COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Офисе президента зафиксировали один случай подозрения на коронавирус – девушку госпитализировали.

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