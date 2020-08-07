Зеленский рассказал, как пожал руки "мужикам" на передовой, и о необходимости выпить для откровенности

Президент Украины Владимир Зеленский поделился впечатлениями от своего двухдневного визита на Донбасс и рассказал о быте военных ВСУ на передовой.

Общаясь со СМИ в Марьинке, глава государства отметил, что решил пожить с защитниками в полевых условиях, чтобы понять, как им там живется (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ели с ребятами, ночевали тоже. Полностью хочешь понять, пообщаться, как все контролируемо. Хочется поблагодарить наших ребят. Сохраняется режим тишины. Все под контролем. В целом никто ничего не собирается сдавать. У нас сильная мощная армия. Мы боремся за Украину" , – заверил Зеленский.

"Ночевал я в доме небольшом. Где наши ребята, там и мы ночевали. Вместе поели, пообщались. Кормят наших очень мощно. Я даже удивлен, что военные в хорошей форме. Я не мог съесть весь объем пищи. Очень много. Как говорится, и первое, и второе, и компот. Все было. И печенье, и вафли. А кто не наестся, ребята говорят ночью можно и "бутрики" съесть", – добавил президент.

Он также признался, что хочет осуществить еще два таких визита в зону ООС, чтобы объехать все важные, приоритетные объекты вдоль 410 км линии разграничения.

"В принципе все эти объекты вообще приоритетные, потому что там все наши военные, а они и есть наш приоритет. Максимум, что можно объехать, увидеть, пообщаться, пожать руку. Кстати, когда жмешь руку, чувствуешь, что украинцы в безопасности: такие мощные у всех руки, такие мужики! Кстати, и женщины тоже очень сильные", – сказал Зеленский.

По словам главы государства, военные якобы удивляются его уже второму длительному пребыванию и говорят, что раньше с ними никто не ночевал.

"Чтобы понять все, что происходит, надо говорить с военными, надо говорить с гражданскими. Надо с людьми есть, жить. Скажу откровенно: иногда выпить, чтобы совсем было все откровенно. Я в принципе так и делаю. Ну, и можно переночевать", – подытожил Зеленский.

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