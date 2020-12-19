Зеленский рассказал, как новый президент США может повлиять на ситуацию на Донбассе
Новоизбранный президент США Джо Байден может усилить переговоры в Нормандской формате по решению ситуации на Донбассе, поскольку он "хорошо понимает вопрос Украины и России".
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью изданию The New York Times, передает пресс-служба главы государства. По его убеждению, США могли бы играть активную роль и повлиять на ситуацию на Донбассе.
"Я считаю, что усилить наши переговоры в Нормандской формате мог бы президент Байден, опять же потому, что он хорошо понимает вопрос Украины и России. Во-вторых, он говорил о безопасности в Европе, и, в-третьих, мы считаем, что говорить просто о финале войны уже мало. А что делать потом? Нам нужна реинтеграция Донбасса. А чтобы реинтегрировать Донбасс, нужны сильные компании, сильные технологии, безопасность и деньги. И здесь, я считаю, мы не справимся сами", – сказал Зеленский и подчеркнул, что США могли бы также играть ключевую роль в развитии свободной экономической зоны на Донбассе.
Президент отметил, что Америка сегодня – гарант безопасности в мире, серьезный стратегический игрок, поэтому, по его убеждению, такие шаги могли бы ускорить исход войны на Донбассе и начало его "большой реинтеграции".
Кроме того, Зеленский отметил, что без США также невозможно обойтись в вопросе оккупации Россией Крыма.
"Шесть лет этот вопрос был в воздухе, и действительно, Европа и Соединенные Штаты Америки опционально делали все возможное, но шаги по деоккупации должен делать соответствующий союз государств, союз лидеров, в котором будет определена карта всех шагов по деоккупации Крымского полуострова. Сейчас мы создаем "Крымскую платформу" и, конечно, хотели бы в ней видеть те страны, которые будут ключевыми игроками, ключевыми гарантами возврата и деоккупации Крыма. Возвращение Крыма и нашей территориальной целостности. И США могли бы быть лидером в этом направлении", – сказал Зеленский.
По словам главы государства, "Донбасс умирает без Украины".
"В нормандского формате, который породил Минские соглашения, мы сделали важные, я считаю, шаги вперед. У нас сейчас действительно в десятки раз меньше погибших и раненых. Однако Донбасс умирает без Украины. Присутствие там оккупационных войск убивает технологии, образование, медицину, есть экологические катастрофы в связи с затопленными шахтами, мародерство и распиленные на металл заводы, которые там были. Ситуация страшная, поэтому я говорю справедливо – Донбасс без Украины умирает", – сказал он.
Напомним, что Джо Байден победил действующего лидера Штатов Дональда Трампа на выборах президента США 3 ноября. Также в ноябре Национальная полиция Украина закрыла уголовное производство относительно Байдена, которое было начато по заявлению бывшего генерального прокурора Виктора Шокина.
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