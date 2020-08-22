Зеленский рассказал, как 86-летний Кравчук и 87-летний Фокин "поднимают" переговоры по Донбассу

Президент Владимир Зеленский оценил работу нового руководства украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу – Леонида Кравчука и Витольда Фокина.

В интервью изданию "Украина 24" Зеленский отметил, что Кравчук и Фокин – "профессиональные, мощные украинские дипломаты с четкой проукраинской позицией, патриотической и сбалансированной".

"Леонид Макарович – один из лучших дипломатов украинской современности, я это знаю. Я не просто уверен, я это видел. Он очень энергичный человек. Я сейчас вижу, как он поднимает "Минск" и мы о некоторых вещах уже договорились. Да, ему помогают и господин Фокин, и господин Резников, и многое делает Андрей Ермак, и Руслан Демченко. Такая мощная команда, там много людей. Кравчук – это лицо нашей сегодняшней группы, лицо украинской дипломатии, лучшего у нас нет, я так считаю", – сказал президент.

Зеленский отдельно подчеркнул, что Фокин тоже находится на своем месте, поскольку он сам "из украинского Донбасса".

"Мне кажется, это правильный опытный, дипломатический баланс, который сегодня председательствует от Украины в Трехсторонней контактной группе. Мы не просто сделали смену руководства. Действительно, режим тишины соблюдается ежедневно, дальше договорились о 20 участках разминирования – это большой шаг вперед. О точках разведения, об обмене пленными. Уже в техническом направлении сейчас будем идти в итоге к выполнению всего этого", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский подтвердил, что встреча советников глав "нормандской четверки" относительно ситуации на Донбассе состоится 28 августа.