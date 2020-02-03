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3 февраля • обновлено в 17:43
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"Рассчитываем на помощь": Зеленский рассказал, чего ждет после встречи с Эрдоганом

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет поддержки Турции в вопросах деоккупации Крыма и Донбасса. Кроме того, он надеется на участие Анкары в освобождении узников Кремля.

Такими ожиданиями украинский лидер поделился на брифинге после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган

Сайт президента Украины

"Мы поговорили о войне на Донбассе, об аннексии Крыма, о нарушении прав человека на полуострове. Нам важна последовательная поддержка Турции и практические шаги Анкары в этом направлении. Рассчитываем на помощь Анкары в освобождении политзаключенных, в том числе крымских татар, которые находятся в заключении на полуострове и в России", – отметил Зеленский.

Кроме того, он выразил турецкому коллеге сочувтвие в связи с гибелью его военных в сирийском Идлибе. "Украина, которая уже шестой год в состоянии войны, как никто разделяет и понимает боль такой потери", – подчеркнул президент Украины.

Также он подчеркнул, что встреча лидеров двух стран состоялась в особенный день. Ведь 3 февраля 28 лет назад Украина и Турция установили дипломатические отношения.

Зеленский и Эрдоган

Зеленский и Эрдоган

Сайт президента Украины

Зеленский и Эрдоган

Зеленский и Эрдоган

Сайт президента Украины

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Аннексия Крыма Война на Донбассе Украинские политзаключенные в России
Персоны
Владимир Зеленский Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Украина Киев
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россия москва
россия москва
де.билы нэзалэжни начинайте скакать и визжать " украина цетурция!"
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
любой мировой лидер, перед поездкой на Украину, готовится к отражению приставаний попрошаек...
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Так бы и писали, рассчитываем на "дайте денег просто так"
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