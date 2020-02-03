"Рассчитываем на помощь": Зеленский рассказал, чего ждет после встречи с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет поддержки Турции в вопросах деоккупации Крыма и Донбасса. Кроме того, он надеется на участие Анкары в освобождении узников Кремля.
Такими ожиданиями украинский лидер поделился на брифинге после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган
Сайт президента Украины
"Мы поговорили о войне на Донбассе, об аннексии Крыма, о нарушении прав человека на полуострове. Нам важна последовательная поддержка Турции и практические шаги Анкары в этом направлении. Рассчитываем на помощь Анкары в освобождении политзаключенных, в том числе крымских татар, которые находятся в заключении на полуострове и в России", – отметил Зеленский.
Кроме того, он выразил турецкому коллеге сочувтвие в связи с гибелью его военных в сирийском Идлибе. "Украина, которая уже шестой год в состоянии войны, как никто разделяет и понимает боль такой потери", – подчеркнул президент Украины.
Также он подчеркнул, что встреча лидеров двух стран состоялась в особенный день. Ведь 3 февраля 28 лет назад Украина и Турция установили дипломатические отношения.
Зеленский и Эрдоган
Сайт президента Украины
Зеленский и Эрдоган
Сайт президента Украины
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, прибывший с визитом в Киев 3 февраля, поприветствовал украинских военных словами "Слава Украине!".
Отметим, что президенты Украины и Турции, которые в 13:40 3 февраля должны были появиться перед журналистами после встречи, на три часа опоздали на обещанный брифинг. Причина задержки начала мероприятия неизвестна.
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