Зеленский распорядился помочь Ливану из-за смертельного взрыва
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Ливану из-за смертельного взрыва в порту Бейрута.
Документ № 319/2020 предусматривает, что Украина направит Ливана груз, который поможет в преодолении последствий чрезвычайной ситуации из-за взрыва в столице.
Согласно указу, Кабинет Министров должен безотлагательно обеспечить предоставление такой гуманитарной помощи.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте в районе порта произошел масштабный взрыв. Количество погибших увеличилось до 178 человек.
Президент США Дональд Трамп заявил, что взрыв в Бейруте – это результат атаки, а не несчастный случай.
Украинка стала очевидцем взрыва в Бейруте и рассказала о ЧП.
Мощные взрывы в Бейруте попали на свадебное видео. На нем видно, как невеста позирует, затем раздается взрыв, и оператор идет снимать последствия события.
Также в сети опубликовали свежие видео из ливанского города Бейрут, где произошел мощный взрыв.
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Опубликован список пострадавших при взрыве в Бейруте.