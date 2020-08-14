Зеленский распорядился помочь Ливану из-за смертельного взрыва

Алексей Титофф Политика 16:22, 14.08.2020 Обновлено: 16:28, 14.08.2020

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Ливану из-за смертельного взрыва в порту Бейрута.

Документ № 319/2020 предусматривает, что Украина направит Ливана груз, который поможет в преодолении последствий чрезвычайной ситуации из-за взрыва в столице.

Согласно указу, Кабинет Министров должен безотлагательно обеспечить предоставление такой гуманитарной помощи.

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