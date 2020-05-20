Россия не намерена обсуждать вопрос аннексии Крыма в Минском процессе, поэтому для этого нужны новые международные площадки.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции в среду, 20 мая.

"Честно говоря, я сказал (на нормандской встрече – Ред.) это Путину: я чувствую, что РФ не хочет обсуждать этот вопрос. Но мы помним, что это наша земля, это наш народ. И, возможно, вы правы: пришел момент, когда этих площадок недостаточно для того, чтобы говорить о Крыме", – добавил Зеленский.

Владимир Зеленский

"Честно говоря, я сказал (на нормандской встрече – Ред.) это Путину: я чувствую, что РФ не хочет обсуждать этот вопрос. Но мы помним, что это наша земля, это наш народ. И, возможно, вы правы: пришел момент, когда этих площадок недостаточно для того, чтобы говорить о Крыме", – добавил Зеленский.

OBOZREVATEL вел текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции.

Ранее Владимир Зеленский сказал, что прогнозирует встретиться с главой РФ Владимиром Путиным в нормандском формате после спада пандемии COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, для переселенцев оккупированного Крыма построят 500 квартир в Херсонской области.

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