Главная Новости
20 мая • обновлено в 15:42
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Зеленский раскрыл планы по возвращению Крыма

2.8т
Читать материал на украинском

Россия не намерена обсуждать вопрос аннексии Крыма в Минском процессе, поэтому для этого нужны новые международные площадки.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции в среду, 20 мая.

"Честно говоря, я сказал (на нормандской встрече – Ред.) это Путину: я чувствую, что РФ не хочет обсуждать этот вопрос. Но мы помним, что это наша земля, это наш народ. И, возможно, вы правы: пришел момент, когда этих площадок недостаточно для того, чтобы говорить о Крыме", – добавил Зеленский.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"Честно говоря, я сказал (на нормандской встрече – Ред.) это Путину: я чувствую, что РФ не хочет обсуждать этот вопрос. Но мы помним, что это наша земля, это наш народ. И, возможно, вы правы: пришел момент, когда этих площадок недостаточно для того, чтобы говорить о Крыме", – добавил Зеленский.

OBOZREVATEL вел текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции.

Ранее Владимир Зеленский сказал, что прогнозирует встретиться с главой РФ Владимиром Путиным в нормандском формате после спада пандемии COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, для переселенцев оккупированного Крыма построят 500 квартир в Херсонской области.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Пресс-конференция Зеленского 2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Темы
Пресс-конференция Зеленского 2020 Аннексия Крыма Минские договоренности Мирные переговоры в Минске
Персоны
Александр Беспутин Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Крым
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
3
Смешно
1
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:19 230.

    Вылечились: 5955. Умерли: 564.

  • В мире заболели более 4,9 млн человек, погибли – 323 тысячи.

  • Врачи заявили о новом опасном осложнении при COVID-19.

  • В течение недели Швеция, которая не вводила карантин, стала лидером в Европе по количеству смертей от COVID-19 на душу населения.

  • В Нидерландах работник меховой фермы, где разводят норок, заразился коронавирусом от животного.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги