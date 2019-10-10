"Мы не друзья": Зеленский раскритиковал мэрство Труханова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не имеет никаких личных отношений с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Он общался с ним по поводу ситуации в городе, но почти не верит, что до новых местных выборов там что-то изменится.

Об этом глава государства рассказал во время пресс-марафона с журналистами 10 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Зеленский и Труханов

"Встречался, говорил на Банковой. Я его спрашивал, потому что там была проблема с портом. Очень много было проблем, мне об этом говорили люди. С дорогами. Сложности были. Например, летом мы были в Одессе. И очень многие туристы приезжают туда. Но мы говорили о состоянии зданий, канализаций. Я об этом ему говорил. Я не имею права ему говорить. Он мне сказал: "Меня выбрали люди". Я ему сказал: "Да, я сейчас не могу провести местные выборы, но вы должны понимать и ожидать отношение людей", – сказал президент.

Он выразил уверенность, что одесситы непременно покажут свое истинное отношение к Труханову на будущих мэрских выборах.

Общаясь с журналистами, Зеленский также рассказал, что Труханов в разговорах жаловался на то, что ему якобы не дают работать некоторые люди. Однако оценивать правдивость этой версии глава государства отказался.

"Я ему говорил, что вы преследуете общественность. Он говорит: "Где доказательства?". Я говорю: "Да все говорят". Он говорит: "Да, только говорят, доказательств нет". Поэтому и в этом кейсе мы должны иметь доказательства хоть какие-то. Он жаловался на этого парня – Стерненко. Там ситуация сложная, неправильная, непростая, криминальная. Это мое мнение", – продолжил комментировать Зеленский скандалы, которые в Одессе связывают с Трухановым.

Что касается каких-либо личных отношений с мэром приморского города, то их наличие президент категорически опроверг.

"Мы с ним не друзья, не празднуем какие-то праздники. Я его знаю еще с давних времен. Мы делали фестиваль в Одессе. Мэрия поддерживала фестиваль. У меня нет никаких с ним отношений. И все уголовные дела, которые будут рассматриваться, должны рассматриваться по закону. Я ничего не торможу. И нет никаких отношений с господином Трухановым. Я хотел бы, чтобы он изменил подход в Одессе, почистил ее от криминала. Не знаю, увидим ли это в ближайшее время. Если нет – будем менять там всех. Пока он мэр, он должен с этим бороться, как может. Но я не думаю, что что-то изменится", – подытожил Зеленский подчеркнув, что если одесситы захотят выбрать себе нового городского главу, то сделают это.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский выразил недовольство тем, что доходы Одесского морского порта стремительно уменьшаются, а зарплаты увеличились в полтора раза. В связи с этим президент обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову, чтобы тот срочно решил вопрос предоставления земельного участка для обустройства бесплатного въезда на территорию Одесского морского порта представителей бизнеса для оформления грузов.

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