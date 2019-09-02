Зеленский публично подколол Гончарука: что случилось

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительных органов 2 сентября подшутил над новоизбранным премьер-министром Алексеем Гончаруком.

"Передам слово нашему молодому премьер-министру, Алексей, пожалуйста… Хотел пошутить по поводу самоката, но подумал, что у нас серьезное заседание, поэтому пожалуйста", – подколол Зеленский Гончарука.

"А я хотел вообще приехать сюда на самокате, но тоже передумал. Мы с президентом не только в этом единомышленники", – ответил на шутку Зеленского Гончарук.

После этого он перешел непосредственно к основным целям нового Кабинета министров Украины.

Зеленский подколол Гончарука Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гончарук прокатился на самокате по Кабмину, записав видеообращение к школьникам по случаю 1 сентября.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!