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2 сентября • обновлено в 12:45
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Зеленский публично подколол Гончарука: что случилось

1.4т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительных органов 2 сентября подшутил над новоизбранным премьер-министром Алексеем Гончаруком.

"Передам слово нашему молодому премьер-министру, Алексей, пожалуйста… Хотел пошутить по поводу самоката, но подумал, что у нас серьезное заседание, поэтому пожалуйста", – подколол Зеленский Гончарука.

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"А я хотел вообще приехать сюда на самокате, но тоже передумал. Мы с президентом не только в этом единомышленники", – ответил на шутку Зеленского Гончарук.

После этого он перешел непосредственно к основным целям нового Кабинета министров Украины.

Зеленский подколол Гончарука

Зеленский подколол Гончарука

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гончарук прокатился на самокате по Кабмину, записав видеообращение к школьникам по случаю 1 сентября.

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Персоны
Владимир Зеленский Алексей Гончарук
Место
Украина
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