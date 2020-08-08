Зеленский публично опроверг вмешательство Украины в выборы в США

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг вмешательство Украины в выборы в США.

Как заявил он в Facebook, никогда и ни при каких обстоятельствах неприемлемо осуществлять любое вмешательство в суверенные выборы другой страны.

"Еще раз заверяю наших партнеров, что Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы и тем самым нанести ущерб нашим доверительным и искренним партнерским отношениям с США. В то же время Украина в свою очередь абсолютно уверена в том, что и со стороны наших партнеров есть не менее уважительное отношение к нашему суверенному праву на внутренние дела и внутренний выбор своих приоритетов. Только на таких принципах и можно выстроить прочные стратегические партнерские отношения", – подчеркнул Зеленский.

По его мнению, предотвращение втягивания Украины во внутреннюю политику Соединенных Штатов – это вопрос национальной безопасности.

"Поэтому считаю, что гражданам Украины следует, мягко говоря, воздерживаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США, и не позволять себе попробовать решить на этом любые свои личные политические или бизнес проблемы. Репутация Украины стоит гораздо больше, чем репутация любого из наших политиков. Поэтому давайте не будем разменивать Украину на ситуативные выгоды", – отметил президент.

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL: