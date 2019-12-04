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4 декабря • обновлено в 14:25
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Зеленский публично проигнорировал вопрос о возвращении Крыма. Видео

2.1т
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Президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал вопрос о возвращении оккупированного Россией Крыма.

Инцидент произошел во время совместной пресс-конференции главы государства с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

Так, журналист спросил, как на работу Зеленского влияет скандал с импичментом президента США Дональда Трампа, и вернется ли Крым в Украину. Президент ответил только на вопрос о Штатах, упустив вопрос об украинском полуострове.

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"Когда я говорил по телефону с Трампом, я не знал, что он заблокирует военную помощь Украине. … На мою работу скандал с импичментом Трампа никак не влияет. Украина независимая, и у нас есть более приоритетные проблемы", – ответил Зеленский.

После заключительное слово взял премьер-министр Левен и брифинг был закончен.

Смотреть видео с 14:30

Отметим, что на пресс-конференции Зеленский рассказал, что на встрече в "нормандском формате" планирует обсудить четыре ключевых вопроса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявлял, что замалчивание темы оккупации Крыма на "нормандском саммите" станет подарком для президента РФ Владимира Путина.

При этом Зеленский сообщил, что на "нормандском саммите", который пройдет в Париже 9 декабря, он поднимет тему аннексии полуострова. На данное заявление пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже сообщил, что Россия не намерена обсуждать оккупацию Крыма.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Крым
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Крым ни когда не был украинским
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2
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Гусенцова Галина, и не будет...
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0
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Podyu Roman
Podyu Roman
"бубачка" в очередной раз обосрался
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украинцы! кто сдал Крым? фамилии назовите, плз...эта фамилия 100% не Зеленский...
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