Зеленский публично проигнорировал вопрос о возвращении Крыма. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал вопрос о возвращении оккупированного Россией Крыма.

Инцидент произошел во время совместной пресс-конференции главы государства с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

Так, журналист спросил, как на работу Зеленского влияет скандал с импичментом президента США Дональда Трампа, и вернется ли Крым в Украину. Президент ответил только на вопрос о Штатах, упустив вопрос об украинском полуострове.

"Когда я говорил по телефону с Трампом, я не знал, что он заблокирует военную помощь Украине. … На мою работу скандал с импичментом Трампа никак не влияет. Украина независимая, и у нас есть более приоритетные проблемы", – ответил Зеленский.

После заключительное слово взял премьер-министр Левен и брифинг был закончен.

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Отметим, что на пресс-конференции Зеленский рассказал, что на встрече в "нормандском формате" планирует обсудить четыре ключевых вопроса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявлял, что замалчивание темы оккупации Крыма на "нормандском саммите" станет подарком для президента РФ Владимира Путина.

При этом Зеленский сообщил, что на "нормандском саммите", который пройдет в Париже 9 декабря, он поднимет тему аннексии полуострова. На данное заявление пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже сообщил, что Россия не намерена обсуждать оккупацию Крыма.

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