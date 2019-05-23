Зеленский публично назвал нардепов чуваками. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский предложил в будущем создать электронный Кабинет министров, так называемую "страну в смартфоне".

Объясняя реализацию данного проекта 23 мая на конференции iForum, глава государства публично назвал народных депутатов чуваками (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Есть отчет ООН о развитии электронного правительства за 2018 год, и мы с вами четко можем увидеть, к чему стремиться. Сегодня, как бы прискорбно это не звучало, мы проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору", — сказал он.

По словам Зеленского, по индексу человеческого капитала Украина проигрывает только РФ, Беларуси и Эстонии.

Владимир Зеленский Скриншот

"То есть дело не в людях, реально мы должны признать, что дело в системе. Можете, правда, считать меня наивным мечтателем, но мы хотим действительно сделать "страну в смартфоне", "правительство в смартфоне". Ребята, пора это сделать — без вас не справимся", — добавил он.

Президент считает, что данный процесс должен идти на четырех уровнях: первый — информация о государстве, второй — коммуникация с государством, третий — трансакции с государством, четвертый — вовлечение в управление государством.

"Как было бы круто, когда ты едешь на работу и не только получаешь новости, а еще можешь и контролировать, какие законопроекты подаются, можешь их изменять, дополнять, какие чуваки, извините за это слово, какие люди избираются, как можно их отозвать", — уточнил он.

Глава государства предложил всем, у кого есть различные инновационные идеи, обращаться к его команде.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский на конференции iForum рассказал о новшествах, которые планирует внедрять в стране.

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