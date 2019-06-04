Зеленский публично анонсировал первые реформы в Украине: чего ждать

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет и дальше двигаться к сближению с ЕС и НАТО и озвучил ближайшие реформы, которые планируют реализовать в его команде.

Подробностями поделился он во вторник, 4 июня, во время брифинга в Брюсселе по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Нам нужны все имеющиеся механизмы на этом пути. Но пока мы должны сфокусироваться на нашем первоочередном задании – проведении внутренних реформ, которые будут приближать нашу страну к стандартам НАТО", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский ritm.tv

По его словам, одной из его первых задач является настоящая реализация положений закона Украины о национальной безопасности. "Я имею в виду реформу СБУ, реформу разведывательных органов, реформу оборонно-промышленного комплекса, обеспечения демократического гражданского контроля в секторе безопасности и обороны", – пояснил Зеленский.

Зеленский и Столтенберг Скриншот из видео

"Стабильная, демократическая и обороноспособной Украина - неотъемлемая часть европейской безопасности", – подчеркнул президент, выразив надежду, что со временем Украина сможет трансформировать тесное партнерство с НАТО в полноценное союзничество.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пятый президент Украины Петр Порошенко обратился к Зеленскому перед визитом в Брюссель, призвав продолжить сотрудничество с НАТО и ЕС.

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