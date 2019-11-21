Зеленский прояснил, что предлагал Назарбаев по встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым заявил, что готов к любым форматам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он сказал журналистам во время визита на базу ВМС Украины в Очакове, передает "ТСН". Зеленский рассказал, что разговаривал с Назарбаевым об установлении мира на Донбассе. По его словам, Назарбаев действительно предлагал ему встретиться с Путиным, заявив, что нужна встреча "тет-а-тет" для "улучшения отношений между странами".

В ответ Зеленский уточнил, что ради мира на востоке и возвращения территорий готов к любым форматам, уточнив при этом, что "нормандский формат" является для него главным.

Зеленский прояснил, что предлагал Назарбаев о встрече с Путиным

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"По поводу господина Назарбаева – да, у нас была с ним встреча, мы встречались, говорили о разных вещах. Он мне сказал ... Я знаю, как был напечатан его тезис, а в реальности звучал она так: "Мне кажется, чтобы у вас появились отношения с Россией, в целом вам нужна встреча тет-а-тет". Я ему сказал, что ради мира на Донбассе и возвращения нашей территории я готов к любым форматам, вот что я сказал, не исключая главный формат, и все это понимают, "нормандский формат", вот и все", – рассказал Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина тет-а-тет в Казахстане.

Как писал OBOZREVATEL:

СМИ сообщили, что Зеленский и Путин могут встретиться в рамках саммита стран "нормандской четверки" уже в конце этого месяца – 24 или 26 ноября.

В Кремле опровергли обе даты, заверив, что встреча должна состояться до конца года.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что встреча в "нормандском формате" состоится в конце ноября.

15 ноября пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что саммит в "нормандском формате", в рамках которого должны встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, состоится 9 декабря в Париже.

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