Зеленский проверился на коронавирус: стали известны результаты

Президент Украины Владимир Зеленский проверился на наличие коронавируса COVID-19.

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Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил заместитель руководителя ОП, секретарь координационного совета по противодействию распространению болезни Кирилл Тимошенко.

"И президенту сделали, и руководителю Офиса, и замам. Я объясню – надо было провести тестирование, потому что эти лица контактировали с одним из первых зараженных в Киеве, депутатом Шаховым", – сказал он.

Владимир Зеленский

Тимошенко добавил, что всем, кто контактировал с политиком, сделали тестирование. При этом ни у президента, ни у премьер-министра не обнаружили заболевание.

"Всем сделали ПЦР-тестирование, чтобы сразу понять, что делать. Если бы у нас подтвердилось или у кого-то, уже были бы введены другие меры безопасности", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента зафиксировали один случай подозрения на коронавирус – девушку госпитализировали.