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9 апреля • обновлено в 10:40
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Зеленский проверился на коронавирус: стали известны результаты

12.9т
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Президент Украины Владимир Зеленский проверился на наличие коронавируса COVID-19.

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Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил заместитель руководителя ОП, секретарь координационного совета по противодействию распространению болезни Кирилл Тимошенко.

"И президенту сделали, и руководителю Офиса, и замам сделали. Я объясню – надо было сделать тестирование, потому что это были лица, контактировавшие с одним из первых случаев заражения в Киеве, которым был у депутата Шахова", – сказал он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Тимошенко добавил, что всем, кто контактировал с политиком, сделали тестирования. При этом ни у президента, ни у премьер-министра не обнаружили заболевание.

"Всем сделали ПЦР-тестирование, чтобы сразу понять, что делать. Если бы у нас подтвердилось или у кого-то, уже были бы введены другие меры безопасности", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента зафиксировали один случай подозрения на коронавирус – девушку госпитализировали

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персоны
Владимир Зеленский Кирилл Тимошенко
Место
Украина
Тег
Офис президента
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Комментарии на сайте не модерированы
Карпова Елена
Карпова Елена
Шут уже родился вирусным!!!
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2
0
ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Президент Украины Владимир Зеленский проверился на наличие мозга. Как и следовало ожидать, результат отрицательный.
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3
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Урбан Петр
Урбан Петр
ХОЗЯИH хOXЛОВ, смерд не может быть хозяином.
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