Зеленский провел закрытую встречу с разведчиками, силовиками и главами ОГА из-за Беларуси

Президент Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов Украины, руководителями силовых структур и главами ряда областных государственных администраций в связи с резким обострением ситуации в Беларуси.

Об этом сообщили на сайте главы государства в понедельник, 17 августа. Отмечается, что Зеленский заявил, что события в этой стране могут существенно повлиять на Украину.

"Во время совещания была детально проанализирована как внутриполитическая ситуация в самой Беларуси, так и многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие послевыборных событий", – сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что должностные лица, в том числе, оценили все возможные сценарии дальнейшего развития внутриполитического обострения в Беларуси, включая различные типы эскалации и учитывая так называемые гибридные типы мировых конфликтов.

Кроме того, был проведен анализ рисков непосредственно для Украины, возникающие в связи с тем или иным развитием ситуации.

Напомним, в Минске и других городах Беларуси продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов, на которых по официальным данным, в шестой раз победил Александр Лукашенко. Власти жестко разгоняют демонстрантов, применяя водометы, резиновые пули и слезоточивый газ.

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев отказаться от посещения Беларуси в связи с нестабильной ситуацией в этой стране.

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