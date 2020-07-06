Зеленский провел встречу со "слугами народа": кого из нардепов засняли на Банковой

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 6 июля, провел встречу с частью народных депутатов от "Слуги народа".

Соответствующие снимки на Банковой в Киеве сделал фотограф издания "Буквы". В частности, к президенту шли нардепы Андрей Герус, Юрий Корявченков и Александр Мариковский.

Выяснилось, что "слуги" будут встречаться с главой страны по очереди, а не сразу всей фракцией.

"Слуги" встретились с президентом. Источник: #Буквы

"Мы будем встречаться с президентом по очереди, группами. Первая была в среду. Моя группа будет на следующей неделе", – рассказала журналистам заместительница главы фракции СН Евгения Кравчук.

"Слуги" встретились с президентом. Источник: #Буквы

"Слуги" встретились с президентом. Источник: #Буквы

"Слуги" встретились с президентом. Источник: #Буквы

"Слуги" встретились с президентом. Источник: #Буквы

"Слуги" встретились с президентом. Источник: #Буквы

Также фотокорреспондент запечатлел, как с Банковой шел главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Виктор Ляшко. Источник: #Буквы

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский 2 июля встретился с банкирами и провел консультации по поводу кандидатур на должность главы Национального банка.