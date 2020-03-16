Зеленский провел встречу с олигархами в Офисе президента: кого засняли СМИ

В понедельник, 16 марта, глава Украины Владимир Зеленский собрал олигархов и крупных бизнесменов в Офисе президента на непубличную встречу.

Об этом сообщили журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый"). Они опубликовали кадры с машинами, которые, предположительно, принадлежат бизнесменам.

Совещание с представителями бизнеса подтвердила пресс-служба ОП. "На мероприятии присутствовали владельцы и топ-менеджеры крупнейших украинских компаний и бизнес-групп", – сказано в сообщении. Впрочем, конкретные имена не называются.

president.gov.ua

Зеленский встретился с Коломойским и другими бизнесменами в ОП Коллаж

По данным журналиста Михаила Ткача, что около 17 часов на территорию ОП заехала машина Рината Ахметова.

Авто, которое якобы принадлежит Ахметову Схеми

Позже съемочная группа зафиксировала кортеж владельца холдинга DCH Александра Ярославского и основателя холдинга "Кернел Групп" Андрея Веревского.

Предположительно, машина Ярославского Схеми

Авто якобы Веревского Схеми

За час до встречи, по данным журналистов, с Днепра в Киев также прилетел частный борт, которым пользуется Игорь Коломойский. На выезде из ОП представители СМИ увидели машину, которой якобы пользуется бизнесмен.

Схеми

В ОП в свою очередь заявили: на совещании глава государства обсудил вопросы помощи со стороны крупного бизнеса во время проведения мероприятий по противодействию распространения в Украине COVID-19.

В частности, речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств.

Президент отметил важную роль, которую могут и должны играть лидеры украинского бизнеса в ситуации беспрецедентных глобальных вызовов, которые сейчас стоят перед страной.

"Бизнес должен быть социально ответственным в трудных ситуациях для государства. Украинцы должны чувствовать себя защищенными, когда обращаются в государственные больницы. И я настаиваю, чтобы вы помогли сейчас. В Украине сейчас нет критической ситуации, и мы надеемся, что сможем достойно выйти из этого периода , сохранив здоровье и жизнь украинцев", – отметил Владимир Зеленский.

Бизнесмены согласились с предложениями президента и пообещали оказать всю необходимую помощь государству в осуществлении превентивных мер по противодействию распространения коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский вечером в понедельник, 16 марта, инициировал срочное заседание фракции "Слуга народа" в Офисе президента.

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