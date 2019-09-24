Зеленский провел в США первую встречу: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке (США) провел первую встречу с представителями украинской диаспоры.

Как сообщает "Укринформ", глава государства посетил Украинский институт Америки, где общался на тему восстановления территориальной целостности нашей страны.

"Президент был очень открытый с нами. Он человек, который имеет страшный груз на своих плечах в нынешней ситуации. Но он откровенно объяснил нам некоторые свои планы, в том числе по Донбассу, Крыму", – рассказал президент Украинского конгрессного комитета Америки Андрей Футей.

Глава УККА отметил, что община с удовольствием отметила тот факт, что Зеленский приехал на встречу с диаспорой первым образом, сразу с самолета.

"Он нас заверил, что его путь заключается в дальнейшем защите украинской идентичности, украинской территориальной целостности, возвращении всех наших территорий, изгнании врага, который оккупировал Украину", – подчеркнул Футей.

Также Зеленский поделился, что ожидает от встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом.

"Президент четко сказал, что он хочет услышать от Трампа, какой его план по Украине", – отметил Футей.

Андрей Футей Офис президента

Президент УККА подытожил, что Зеленский также говорил о роли американской диаспоры, в частности, в общении с американскими властями относительно дальнейшего развития Украины.

"Конечно, каждый хотел бы слышать больше. Но надо понимать, что идут переговоры. Страшные переговоры. С нашими союзниками – с Америкой, Канадой, Францией, Германией. И даже если бы президент хотел сказать все детали, сейчас этого нельзя делать", – сообщил Футей.

Владимир Зеленский в Нью-Йорке Офис президента

Владимир Зеленский в Нью-Йорке Офис президента

Владимир Зеленский в Нью-Йорке Офис президента

Владимир Зеленский в Нью-Йорке Офис президента

Владимир Зеленский в Нью-Йорке Офис президента

Владимир Зеленский в Нью-Йорке Офис президента

Владимир Зеленский в Нью-Йорке Голос Америки

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США с рабочим визитом.

Ранее лидер США Дональд Трамп выразил надежду, что увидит "больше честности" от Украины при президентстве Владимира Зеленского.

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