Зеленский созвонился с Путиным: что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом сообщили на странице Офиса президента Украины в Facebook. Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время "нормандского саммита" 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров "нормандской четверки".

Зеленский и Путин

"Отдельно Владимир Зеленский и Владимир Путин акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Также стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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