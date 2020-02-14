Зеленский созвонился с Путиным: что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Об этом сообщили на странице Офиса президента Украины в Facebook. Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время "нормандского саммита" 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров "нормандской четверки".
Зеленский и Путин
"Отдельно Владимир Зеленский и Владимир Путин акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Также стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
последний раз Зеленский созванивался с Путиным 31 декабря. Тогда он поздравил его с Новым годом. Кроме того, в ходе телефонной беседы президенты двух держав обсудили проведенное освобождение удерживаемых лиц.
Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне.
Пользователи сети неоднозначно восприняли то, что Зеленский и Путин обменялись поздравлениями с праздниками в ходе телефонного разговора 31 декабря. За это они подвергли острой критике украинского президента.
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