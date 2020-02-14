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14 февраля • обновлено в 15:12
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Зеленский созвонился с Путиным: что обсуждали

2.1т
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Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом сообщили на странице Офиса президента Украины в Facebook. Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время "нормандского саммита" 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров "нормандской четверки".

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

"Отдельно Владимир Зеленский и Владимир Путин акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Также стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Один автор "рашавперде". Другой сторонник стадного принципа держаться вместе. Между ними нет противоречия, можно сказать они дополняют друг друга. Вот только при чем здесь народ Украины? Ладно холуи на орде, там все сглотнут, приучены. Но мы-то не орда, а народ
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Очередной "Нормандский саммит" опять только обменом пленных ограничится ? Это конечно важно, но куда важнее было бы устранить причину появления пленных !
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