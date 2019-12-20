Зеленский провел телефонный разговор с лидером Польши: появились подробности

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Польши Анджеем Дудой.

Как сообщила пресс-служба главы государства, они обсудили ход имплементации договоренностей, достигнутых во время переговоров в "нормандской формате" в Париже 9 декабря.

Дуда заявил, что Польша будет и дальше выступать за продолжение санкционного давления на Россию до полного выполнения "Минских соглашений" и восстановления суверенитета Украины.

Также президенты обсудили вопросы обеспечения энергетической безопасности в Европе, Зеленский рассказал о переговорах с РФ по транзиту газа.

"Во время разговора отмечены положительные сдвиги в вопросе выдачи Польшей разрешений на международные автомобильные перевозки на текущий год", – сказано в сообщении.

Зеленский и Дуда president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря в Париже прошла встреча "нормандской четверки", на которой были приняты решения, в частности о прекращении огня на Донбассе, об обмене удерживаемыми лицами, разведении войск еще на 3-х участках.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!