Зеленский провел совещание с лидерами областей из-за коронавируса: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости объяснять людям в регионах правила карантина, введенного из-за коронавируса, чтобы не было паники.

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Об этом глава государства заявил во время совещания 22 марта с главами ОГА и мэрами городов, на котором присутствовали также премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса президента Андрей Ермак с заместителями и мэр Киева Виталий Кличко, сообщается на сайте ОП.

Офис президента

Зеленский призвал руководителей регионов объединиться, чтобы не допустить распространения эпидемии в Украине.

"Сегодня есть два важных момента: самоизоляция и преодоление паники. Пожалуйста, объясняйте людям, что карантин – это не шутки, и почему он нужен, а также объединитесь в это нелегкое время, чтобы показать общую работу власти, чтобы защитить украинцев. Отложите в сторону политическую борьбу", – заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что такие совещания будут проводиться два раза в неделю. Поэтому руководителям областей и областных центров необходимо составить список проблем на местах, чтобы решать их общими усилиями.

В свою очередь премьер-министр отметил, что крупнейшие бюджеты для борьбы с COVID-19 есть в тех регионах, в которых объединили поступления с областного и местных бюджетов, а также привлекли крупный бизнес.

"Мы, правительство, работаем 24/7. Каждый день у нас проходят встречи, такие как с представителями G7, китайского правительства, МВФ. Наши международные и европейские партнеры поддерживают нас. В некоторых ситуациях мы реагируем на вызовы быстрее, чем другие", – заявил Шмыгаль.

Он уточнил, что проводится мониторинг заболеваемости и нужд госучреждений на основе информации с местных больниц. Это должно помочь распределить ресурсы, а также прогнозировать и делать заказы в будущем.

Также, по словам главы правительства, планируется создание Стабилизационного фонда для борьбы с коронавирусом и его последствиями.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальная полиция и эпидемиологи совместно будут контролировать, соблюдают ли самоизоляцию украинцы, которые вернулись из-за границы.

Те, кто возвращается на родину, должны подписать согласие на добровольную двухнедельную изоляцию.

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