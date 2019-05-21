Зеленский провел первые назначения: кто и какую должность занял

Во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о назначении высших должностных лиц страны.

Документы (№301–313/2019) были обнародованы пресс-службой на официальном сайте Администрации президента.

Предлагаем ознакомиться, кто и какую должность получил.

Владимир Зеленский Пресс-служба

Военное руководство

Украинский президент освободил Виктора Муженко от должности начальника Генштаба Вооруженных сил, назначив вместо него Руслана Хомчака.

Виктор Муженко Фокус.ua

Руслан Хомчак РБК-Украина

Хомчак является генерал-лейтенантом с 2013 года, с 2016-го был заместителем командующего Сухопутными войсками Украины.

Он – командующий оперативного командования "Юг", начальник Днепропетровского гарнизона.

Участвовал в АТО – занимал должность командующего сектора "Б", который принимал участие в боях за Иловайск.

Награжден Орденом "За заслуги" III степени, медалью "Защитнику Отечества", отличием "Ветеран военной службы", отличием Министерства обороны Украины "Доблесть и честь" и др.

Администрация президента

Главой АП стал советник Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан.

Андрей Богдан Фокус.ua

Он – адвокат, который представляет, помимо Зеленского, также украинского олигарха Игоря Коломойского.

Ранее юрист занимал различные должности в правительстве. В частности, он работал заместителем министра Кабинета министров – правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики. Впоследствии эту должность упразднили.

В 2013 году Богдана повторно назначили уполномоченным Кабмина в сфере борьбы с коррупцией.

Отметим: бизнес-партнер и друг Зеленского Сергей Шефир ранее заявлял, что назначение Богдана на должность главы АП может серьезно ударить по новоизбранному президенту.

Президент Украины также назначил первого заместителя Богдана. Им стал Сергей Трофимов.

Сергей Трофимов Детектор медиа

До этого Трофимов был продюсером "Студии Квартал-95". Он сотрудничал со студией с 2005 года.

Кроме того, Зеленский назначил Андрея Геруса Представителем Президента Украины в Кабинете Министров.

Андрей Герус в августе 2014 года назначен членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. До назначения в НКРЕКП работал директором по инвестиционной деятельности ООО "Конкорд Капитал" (в компании с 2007 года). После освобождения из НКРЕКП летом 2015 года вернулся в "Конкорд Капитал" на должность исполнительного директора.

Андрей Герус Facebook

Должности заместителей главы АП заняли:

1. Юрий Костюк – сценарист сериалов и кинофильмов студии "Квартал 95". Во время избирательной кампании входил в креативную группу штаба Зеленского.

Юрий Костюк Страна

2. Елена Зеркаль – с 2014 года занимала должность заместителя министра иностранных дел по вопросам европейский интеграции в правительствах Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана. В МИД Зеркаль работала под руководством Павла Климкина.

Вместе с президентом Зеленским встречала иностранных гостей на инаугурации, а также присутствовала на встречах с иностранными делегациями в АП.

Отметим, что по состоянию на утро 22 мая с сайта главы государства исчез текст указа о ее назначении. По данным источников УП, Зеркаль вроде бы соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не заместителем главы Администрации Андрея Богдана.

Добавим, что 22 мая на сайте АП опубликовали указ №315/2019, который отменил назначение Зеркаль.

Елена Зеркаль gordonua.com

3. Кирилл Тимошенко – основатель продакшн "Гуд Медиа", занимался трансляциями, съемкой социальной и политической рекламы. Входил в оргкомитет инаугурации Зеленского.

Кирилл Тимошенко UAportal

4. Руслан Рябошапка – заслуженный юрист Украины. Работал на различных позициях в Министерстве юстиции, возглавлял Бюро по вопросам антикоррупционной политики Секретариата Кабинета министров.

С 2016 по 2017 года был членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

В команде Зеленского отвечает за правоохранительную и антикоррупционную политику.

Руслан Рябошапка gordonua.com

Советники президента

Зеленский поставил своим советником и представителем в Верховной Раде Украины Руслана Стефанчука.

Руслан Стефанчук TheWorldNews.net

Стефанчук является адвокатом, доктором юридических наук, профессором, членом-корреспондентом Национальной академии правовых наук Украины.

Он заслуженный деятель науки и техники Украины. Окончил Хмельницкий институт регионального управления и права.

В 2011-2013 годах заведовал отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Верховной Рады. Как помощник сотрудничал с нардепом от БПП Анатолием Матвиенко, а также вице-премьером Степаном Кубивым.

СМИ называют Стефанчука идеологом партии "Слуга народа" и ответственным за разработку законопроектов.

Должность советника президента получил Михаил Федоров, куратор диджитал-кампании Зеленского.

Михаил Федоров Facebook

Помощники президента

Своим первым помощником Зеленский назначил друга и бизнес-партнера Сергея Шефира.

Сергей Шефир (слева) и Владимир Зеленский Актуальная Правда

Он – продюсер и сценарист многих фильмов, в частности, сериала "Сваты". Является одним из основателей, художественных руководителей и авторов "Студии Квартал-95".

Родился в городе Кривой Рог, окончил Криворожский горнорудный институт, был редактором лиг АМиК КВН.

Напомним, что Шефир участвовал во встрече команд Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которая состоялась в Администрации президента Украины 16 мая.

Кресло помощника президента занял Андрей Ермак – юрист, президент Общественной организации "Ассоциация предпринимателей города Киева".

Кроме того, Ермак является учредителем Garnet International Media Group и продюсером фильмов "Правило боя" и "Межа".

Андрей Ермак slovoidilo.ua

Как писал OBOZREVATEL, 21 мая Зеленский срочно вызвал министра обороны Украины Степана Полторака.

Ранее, 20 мая, Полторак попросил новоизбранного президента Украины уволить его с занимаемой должности.

За несколько часов до этого аналогичное заявление сделали глава СБУ Василий Грицак и все его заместители.

Также около 17:00 о своей отставке заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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