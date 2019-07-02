Зеленский провел первую встречу с Трюдо: о чем говорили

Во вторник, 2 июля, президент Украины Владимир Зеленский в рамках официального визита в Канаду провел встречу с премьер-министром страны Джастином Трюдо.

О результатах переговоров глава Украины рассказал на совместном брифинге в Торонто. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Политики обсудили развитие украинско-канадских отношений и затронули острые для нашей страны темы в условиях военного конфликта с Россией на Востоке страны. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться, о чем говорили лидеры Украины и Канады.

Зеленский и Трюдо Пресс-служба президента Украины

О Донбассе

Зеленский выразил уверенность, что мира на Донбассе можно достичь только политико-дипломатическим путем.

"Наступление мира в Украине было первым из вопросов, которые мы обсудили с господином Трюдо. Уверен, что мы достигнем реального прогресса только политико-дипломатическим путем. И, в конце концов, заставим Россию прекратить эскалацию, обеспечить устойчивое прекращение огня, обеспечить разведение сил и освобождение всех наших украинских пленных", – заявил он.

Лидер Украины подчеркнул, что действенным способом для достижения результата станет продление санкций против России.

"Мы понимаем, когда международные партнеры говорят, что теряют деньги, но, простите, мы потеряли территории и теряем людей", – отметил он.

В свете заявлений официального Торонто Зеленский поблагодарил канадское правительство за вклад в консолидацию международного сообщества и поддержку территориальной целостности Украины и санкционной политики.

Зеленский также подчеркнул, что вопрос освобождения пленных моряков, которые незаконно удерживаются в России, является приоритетным для Украины.

Пресс-служба президента Украины

Пресс-служба президента Украины

О военном сотрудничестве

"Мы заинтересованы углубить сотрудничество с Канадой в военной сфере. Это касается, в частности, канадской военной тренировочной миссии UNIFIER, которая будет действовать в Украине до 2022 года. Это весомый вклад в укрепление нашей обороноспособности", – сказал Зеленский.

Пресс-служба президента Украины

О торгово-экономическом сотрудничестве

"Важное место в украинско-канадских отношениях занимает торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, и мы хотели бы его усилить. Наши стороны будут работать над расширений действия договора о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций", – отметил президент.

Скриншот из видео

Он также поделился первыми успехами: канадская компания совместно с украинскими партнерами выиграла право на три нефтегазовых участка.

"Убежден, это только начало. Моя команда работает над тем, чтобы условия ведения бизнеса в Украине были комфортными", – поделился президент.

Пресс-служба президента Украины

О сотрудничестве в сфере культуры

Зеленский рассказал, что Украина и Канада подписали соглашение о совместном производстве аудиовизуальных произведений.

"Украина сможет создать совместные кинопроекты с Канадой", – сказал президент, отметив, что наша страна богата талантами, которые не уступают голливудским актерам.

Пресс-служба президента Украины

Об упрощении для украинцев поездок в Канаду

По словам Зеленского, в ближайшие месяцы будет подписано соглашение о мобильности молодежи. Он отметил, что украинцы смогут приезжать в Канаду на срок до 1 года на работу и учебу.

Президент также рассказал, что получил от канадской стороны предложение присоединиться к программе Trusted Traveler, по которой украинцы смогут в упрощенном порядке получить разрешение на въезд в Канаду.

"Надеюсь, это шаг к будущему безвизовому режиму с Канадой", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на встрече с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд Зеленский подтвердил курс Украины в ЕС и НАТО.

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