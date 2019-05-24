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Зеленский провел первую встречу с главой Нацбанка: что обсуждали

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Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 25 мая, встретился с председателем Национального банка Яковом Смолием.

Об этом Смолий сообщил на своей странице в Twitter, опубликовав также совместное фото с новоизбранным украинским главой. "Имел первую встречу с президентом Владимиром Зеленским", – написал в посте он.

Глава НБУ рассказал, что они обсуждали "текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ".

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Яков Смолий и Владимир Зеленский

Яков Смолий и Владимир Зеленский

twitter.com/YSmolii

"А также дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности. Содержательно", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно внефракционный депутат Верховной Рады Виталий Куприй предложил парламенту обратиться к президенту Украины с просьбой об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка.

Эту должность последний получил в марте 2018 года, когда Верховная Рада поддержала предложение пятого президента Украины Петра Порошенко освободить Валерию Гонтареву с должности главы НБУ.

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Персоны
Владимир ЗеленскийЯков Смолий
Место
Украина
Теги
политикаНациональный банк Украины
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