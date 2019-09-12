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12 сентября • обновлено в 14:46
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Зеленский провел перестановку в СВР и СБУ

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Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Службе внешней разведки и Службе безопасности Украины. Так, Владислав Бухарев уволен с должности главы СВР и назначен первым заместителем главы СБУ.

Соответствующие указы главы государства опубликованы на его официальном сайте и датированы 11 сентября.

"Назначить Бухарева Владислава Викторовича первым заместителем главы Службы безопасности Украины – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", – говорится в документе.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот видео

Также Зеленский назначил Александра Руснака начальником департамента контрразведки СБУ. Кадровые перестановки в рядах руководства спецслужбы прошли и в ряде областей Украины.

Так, президент уволил начальников управления СБУ в Ивано-Франковской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской областях. Параллельно он издал указы о назначении глав управлений СБУ в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Черновицкой областях.

Владислав Бухарев

Владислав Бухарев

UAPortal

Зеленский провел перестановку в СВР и СБУ

Зеленский провел перестановку в СВР и СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, Бухарев стал главой СВР 11 июня. Изначально звучала информация о том, что Бухарев может возглавить при Зеленском СБУ.

Ранее он был народным депутатом Украины от "Батьківщини". В 2014 году работал заместителем главы ведомства при Валентине Наливайченко. Также три года (до 2010-го) занимал должность заместителя главы ГФС.

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Персоны
Владимир Зеленский Владислав Бухарев Иван Баканов
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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