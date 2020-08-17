Зеленский провел перестановки в составе СНБО: названы фамилии

Кирилл Лютый Политика 18:32, 17.08.2020 Обновлено: 18:37, 17.08.2020

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны.

Соответствующий указ №324/2020 Глава государства подписал 17 августа, передает пресс-служба Офиса президента.

Согласно документу, в состав СНБО вошли глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Этим же указом из состава СНБО выведены экс-глава Службы внешней разведки Валерий Евдокимов, бывший вице-премьер-министр Вадим Пристайко и бывший глава НБУ Яков Смолий.

Как писал OBOZREVATEL, накануне Зеленский провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов Украины, руководителями силовых структур и главами ряда областных государственных администраций в связи с резким обострением ситуации в Беларуси.

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