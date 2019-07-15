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Зеленский провел перестановки в СНБО: кого назначил

10.8т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны руководителя своего офиса Андрея Богдана и его заместителей Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку.

Соответствующий указ главы государства №520/2019 от 15 июля опубликован на его официальном сайте.

Коме того, этим же указом Зеленский ввел в состав СНБО главу Службы внешней разведки Украины Владислава Бухарева и главу Государственной службы финансового мониторинга Украины Игоря Черкасского.

Новости
Данилюк раскрыл размер зарплаты на посту секретаря СНБО

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Пресс-служба Офиса президента

Зеленский провел перестановки в СНБО: кого назначил

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что не против занять должность премьер-министра.

  • При этом он рассказал о ближайших задачах на посту секретаря СНБО. "Для меня принципиально сейчас сделать реформу армии", – пояснил он.

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Персоны
Владимир Зеленский Андрей Богдан Вадим Пристайко Руслан Рябошапка Владислав Бухарев
Место
Украина
Тег
СНБО
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Bonneau Margaret
Bonneau Margaret
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Перестановку???Да кроме перестановке мебели,данный индивидуум ни на что не способен,ну разве ху*м на пианино играть
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