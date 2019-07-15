Зеленский провел перестановки в СНБО: кого назначил

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны руководителя своего офиса Андрея Богдана и его заместителей Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку.

Соответствующий указ главы государства №520/2019 от 15 июля опубликован на его официальном сайте.

Коме того, этим же указом Зеленский ввел в состав СНБО главу Службы внешней разведки Украины Владислава Бухарева и главу Государственной службы финансового мониторинга Украины Игоря Черкасского.

Новости Данилюк раскрыл размер зарплаты на посту секретаря СНБО

Владимир Зеленский Пресс-служба Офиса президента

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что не против занять должность премьер-министра.

При этом он рассказал о ближайших задачах на посту секретаря СНБО. "Для меня принципиально сейчас сделать реформу армии", – пояснил он.

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