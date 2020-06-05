Папа Римский занялся освобождением Маркива: Зеленский раскрыл подробности переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 5 июня, провел телефонный разговор с Папой Франциском.

Об этом сообщил Офис президента. Стороны обсудили борьбу с эпидемией COVID-19, а также уделили внимание ряду вопросов относительно российской агрессии против Украины.

Папа поблагодарил Зеленского за стремление к миру и сообщил, что занимается вопросом освобождения украинского военнослужащего Виталия Маркива.

"Дополнительно понтифик попросил Владимира Зеленского передать приветствие украинскому народу, к которому Папа чувствует себя близким сердцем", – отмечается в заявлении.

Президент проинформировал Папу о ситуации с безопасностью на Донбассе и обратился к Святому Престолу с просьбой о помощи в освобождении всех украинцев, незаконно удерживаемых на оккупированной части Донбасса, в оккупированном Крыму и в России.

"Мы ищем решение для продвижения вперед в мирном урегулировании. Украина не пойдет на нарушение "красных линий" по отношению к собственной безопасности, суверенитету и территориальной целостности", – подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский пригласил Папу Франциска осуществить визит в Украину.

Зеленский и Папа Франциск twitter.com/ZelenskyyUa

Как писал OBOZREVATEL, ранее Папа Франциск, обращаясь с традиционным посланием к "Городу и миру", вспомнил об Украине и пожелал прекращения страданий населения ее восточных регионов.