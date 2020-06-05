Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 5 июня, провел телефонный разговор с Папой Франциском.
Об этом сообщил Офис президента.
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Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 5 июня, провел телефонный разговор с Папой Франциском.
Об этом сообщил Офис президента.
Новость дополняется
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УКРАИНА:
Подтвержденные случаи: 25 963.
Вылечились: 11 372. Умерли: 762.
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