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5 июня • обновлено в 18:52
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Зеленский провел переговоры с Папой Римским: обсудили Донбасс

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Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 5 июня, провел телефонный разговор с Папой Франциском.

Об этом сообщил Офис президента.

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Автор
Кирилл Лютый
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