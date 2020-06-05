УКРАИНА: Подтвержденные случаи: 25 963. Вылечились: 11 372. Умерли: 762.

В мире заболели более 6,6 млн человек, погибли – 390 тысяч.

Киев и семь областей не попали под смягчение карантина с 5 июня.

Иран первым в мире сообщил о второй волне коронавируса – число больных достигло нового рекорда.