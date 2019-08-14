Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

Зеленский провел очередную рокировку: что известно

1.4т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Литвиненко с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и назначил его директором Национального института стратегических исследований (НИСИ).

Решения зафиксированы указами главы государства №598 и №599 от 13 августа. В частности, для того, чтобы освободить место, Зеленский освободил от временного исполнения обязанностей директора Национального института стратегических исследований Василия Яблонского.

Что касается других распоряжений, то он поручил Литвиненко провести реорганизацию и сократить штат доверенного ему института.

Новости
"Россия готовится к войне": у Зеленского сделали тревожное заявление

Александр Литвиненко

Александр Литвиненко

"Радио Свобода"

Александр Литвиненко (1972 г.р.) с 27 марта по 4 апреля 2014 года занимал пост советника генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром".

Затем он был назначен заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, кем и работал до соответствующего указа Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский уволил Романа Бессмертного с должности представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
СНБО
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...