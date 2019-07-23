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Зеленский провел новые назначения в СНБО и СБУ: названы имена

1.1т Читать материал на украинском

Презент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Андрущенко начальником департамента защиты национальной государственности СБУ, а Алексея Данилова – заместителем секретаря СНБО.

Соответствующие указы (№550 и 551) обнародованы пресс-службой на сайте Администрации президента во вторник, 23 июля.

Согласно информации из открытых источников, Данилов в 2005 году возглавлял Луганскую облгосадминистрацию. Он – народный депутат Украины V созыва (с мая 2006 года по ноябрь 2007 года).

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

president.gov.ua

Зеленский провел новые назначения в СНБО и СБУ: названы имена

Скриншот

Алексей Данилов

Алексей Данилов

Антикор

Как писал OBOZREVATEL, недавно Владимир Зеленский уполномочил Романа Бессмертного представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы вместо Александра Моцика.

Кроме того, по решению Зеленского, второй глава страны Леонид Кучма снова представляет Украину в ТКГ.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
СБУ СНБО политика
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