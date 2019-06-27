Зеленский провел новые кадровые перестановки

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 27 июня, провел ряд кадровых перестановок в СБУ и Нацгвардии.

Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства. Так, он назначил Николая Миколенко заместителем командующего Национальной гвардии Украины.

Руслан Баранецкий назначен первым заместителем главы Службы безопасности Украины и руководителем Антитеррористического центра при СБУ.

Владимир Зеленский

Кроме того, Зеленский своими указами уволил Александра Климчука, Даниила Доценко и Максима Емельяненко с должностей начальников департаментов Службы безопасности Украины.

Руслан Баранецкий, генерал-майор ранее занимал должность начальника управления внутренней и собственной безопасности администрации Государственной пограничной службы Украины.

Генерал-майор Николай Миколенко родился 19 мая 1967 года в Киевской области. Занимал должность начальника Северного территориального управления Национальной гвардии Украины.

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