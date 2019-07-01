Зеленский провел новые кадровые изменения в СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил Дмитрия Нескоромного заместителем главы Службы безопасности Украины.
Соответствующий указ №473/2019 опубликован на сайте главы государства.
"Назначить Нескоромного Дмитрия Анатольевича заместителем председателя Службы безопасности Украины", – говорится в сообщении.
Также Зеленский указом №475/2019 назначил Рудницкого Ивана Львовича начальником Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области.
Указом президента №474/2019 Бондарук Александр Николаевич назначен начальником Управления СБУ во Львовской области.
Владимир Зеленский
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем главы СБУ. Соответствующий указ появился на сайте президента 22 мая. Также Баканов является председателем партии Зеленского "Слуга народа".
Позже он заявил, что главное требование президента Зеленского к Службе Безопасности Украины – это победить коррупцию в стране.
Также Баканов выступил против рассекречивания деклараций сотрудников СБУ.
При этом Баканов получил воинское звание за несколько дней до своего назначения.
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