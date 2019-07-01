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Зеленский провел новые кадровые изменения в СБУ

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Президент Владимир Зеленский назначил Дмитрия Нескоромного заместителем главы Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ №473/2019 опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Нескоромного Дмитрия Анатольевича заместителем председателя Службы безопасности Украины", – говорится в сообщении.

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Также Зеленский указом №475/2019 назначил Рудницкого Ивана Львовича начальником Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области.

Указом президента №474/2019 Бондарук Александр Николаевич назначен начальником Управления СБУ во Львовской области.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
СБУ
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
оказывается. все проблемы в Украине из-за неправильного руководства в СБУ. Ну лысого бы назначил главным.
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Marin Ella
Marin Ella
а этот ушлёпок не хотел бы не утруждать украинцев и уйти самому? терпение не вечно, а шин много!
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