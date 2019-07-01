Зеленский провел новые кадровые изменения в СБУ

22 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем главы СБУ. Соответствующий указ появился на сайте президента 22 мая. Также Баканов является председателем партии Зеленского "Слуга народа".

Позже он заявил, что главное требование президента Зеленского к Службе Безопасности Украины – это победить коррупцию в стране.