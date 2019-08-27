Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ: что изменилось

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области.

Согласно указу главы государства №627/2019 новым главой региональной СБУ стал Алексей Петров, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Назначить Петрова Алексея Геннадиевича начальником Управление службы безопасности Украины в Кировоградской области", – говорится в сообщении.

Бывшего главу Кировоградской СБУ Олега Аркуша президент уволил еще 11 июля указом №515/2019.

Отметим, что указом №626/2019 Зеленский уволил Петрова с должности начальника Департамента контрразведки СБУ.

Алексей Петров – генерал-майор, бывший руководитель Департамента контрразведки Службы безопасности Украины, которого в 2017 году назначал пятый президент Петр Порошенко. Он занимал должность директора учебно-научного института СБУ.

Алексей Петров Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский в пятницу выбрал нового начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал