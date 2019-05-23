Зеленский провел кадровые перестановки: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 23 мая, провел ряд кадровых перестановок.

Так, он оставил Валерия Сушкевича на должности уполномоченного президента Украины по правам людей с инвалидностью.

На сайте главы государства обнародованы два указа – об его увольнении и назначении на этот пост.

Владимир Зеленский Телеканал 24

Также Зеленский своими указами уволил, а затем назначил Вадима Свириденко уполномоченным президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий.

Сушкевич занимал должность уполномоченного президента Украины по правам людей с инвалидностью с 3 декабря 2014 года.

Свириденко был назначен уполномоченным президента по вопросам реабилитации участников боевых действий со 2 декабря 2016 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о назначении высших должностных лиц страны.

На должность начальника Генштаба Вооруженных сил был назначен Руслан Хомчак. Главой АП стал советник Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан ,а его первым заместителем - Сергей Трофимов .

Андрея Геруса Зеленский назначил представителем президента Украины в Кабинете министров.

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