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Зеленский провел кадровые перестановки: что известно

5.8тЧитать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 23 мая, провел ряд кадровых перестановок.

Так, он оставил Валерия Сушкевича на должности уполномоченного президента Украины по правам людей с инвалидностью.

На сайте главы государства обнародованы два указа – об его увольнении и назначении на этот пост.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Телеканал 24

Также Зеленский своими указами уволил, а затем назначил Вадима Свириденко уполномоченным президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий.

Сушкевич занимал должность уполномоченного президента Украины по правам людей с инвалидностью с 3 декабря 2014 года.

Свириденко был назначен уполномоченным президента по вопросам реабилитации участников боевых действий со 2 декабря 2016 года.

Президент провел кадровые перестановки
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Президент провел кадровые перестановки

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о назначении высших должностных лиц страны.

  • На должность начальника Генштаба Вооруженных сил был назначен Руслан Хомчак. Главой АП стал советник Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан,а его первым заместителем - Сергей Трофимов.

  • Андрея Геруса Зеленский назначил представителем президента Украины в Кабинете министров.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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