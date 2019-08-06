Зеленский провел кадровые чистки в Госпогранслужбе: кого уволил

Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого заместителя главы Государственной пограничной службы Украины Юрия Гресько и заместителя Артура Пименова, которых назначил пятый глава государства Петр Порошенко.

Соответствующие указы №582/2019 и №583/2019 были обнародованы на сайте президента во вторник, 6 августа.

Отметим, Гресько был назначен первым заместителем главы Госпогранслужбы 10 апреля 2019 года. Ранее он занимал должность директора Департамента охраны госграницы Госпогранслужбы.

Юрий Гресько Укринформ

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Пименов получил должность заместителя главы Государственной пограничной службы 27 декабря 2018 года. До этого назначения он возглавлял Департамент оперативной деятельности погранведомства.

Артур Пименов dpsu.gov.ua

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский уволил Александра Сырского с должности командующего Объединенных сил и назначил на его место генерал-лейтенанта Владимира Кравченко.

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