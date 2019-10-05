Зеленский провел экстренную встречу с силовиками из-за Донбасса: появились первые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 5 октября, принял участие во встрече с представителями силовых структур, посвященной вопросам безопасности и обороны.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Участники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, в частности в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, где запланировано разведения войск.

"Глава государства подчеркнул, что вопрос безопасности украинцев, особенно населения в зоне разведения, и достижения устойчивого мира на востоке страны являются приоритетными для него", – сказано в сообщении.

Уточняется, что на мероприятии присутствовали:

начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак;

председатель СБУ Иван Баканов;

министр внутренних дел Украины Арсений Аваков;

министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко;

помощник президента Андрей Ермак и другие.

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В пресс-службе добавили, что на следующей неделе представители власти должны посетить Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, "чтобы лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает".

Также на встрече обсудили строительство моста через Северский Донец вблизи Станицы Луганской, где открыли временный переход для граждан.

Отдельно было уделено внимание вопросам социального обеспечения участников боевых действий. Президент заверил, что никакие льготы для военных, защищавших территориальную целостность Украины, не будут отменять. В государственном бюджете на следующий год должно быть предусмотрено финансирование социального обеспечения военнослужащих.

Напомним, в Минобороны назвали условие разведения войск – соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней.

О достижении договоренностей по разведению войск в Петровском и Золотом первым сообщил Зеленский на своем брифинге.

Как писал OBOZREVATEL:

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