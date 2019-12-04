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5 декабря • обновлено в 00:05
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Зеленский проведет заседание СНБО перед переговорами с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский проведет еще одну закрытую встречу Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщила пресс-служба СНБО, совещание состоится в субботу, 7 декабря, перед встречей с главой РФ Владимиром Путиным в Париже.

Решение о дополнительном заседании СНБО было принято в среду, 4 декабря, когда обсуждалась подготовка к встрече в "нормандском формате".

Новости
Зеленский рассказал о плане переговоров с Путиным

Также накануне Зеленский провел встречу с религиозными лидерами Украины, попросив у них советов перед переговорами с Путиным.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

офис президента

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря.

Также сообщалось, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
СНБО нормандский формат
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Господи, сколько суеты и лишних движений
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