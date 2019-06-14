Зеленский проведет ревизию судебной реформы: в АП сделали заявление

Президент Украины Владимир Зеленский решил создать экспертную группу для ревизии судебной реформы.

Соответствующее заявление заместителя главы Администрации Зеленского Руслана Рябошапки появилось на сайте главы государства.

"Судебная реформа и ее результаты будут ревизованы", – пообещал Рябошапка. Отмечается, что целью подобного шага является подготовка законодательных и практических шагов для безотлагательного решения проблем функционирования судебной ветви власти.

"Мы обеспокоены ситуацией, которая складывается в последнее время в связи с провозглашением различными судебными инстанциями (в частности "реформированными") судебных решений, что, по мнению юристов, не основываются на требованиях Конституции Украины и закона", – сказано в заявлении.

По словам Рябошапки, принятие таких решений продолжает разрушать доверие к судебной системе, которое и так не высоко.

Руслан Рябошапка 5 канал

"Считаем, что наличие ряда подобных судебных решений является очевидным свидетельством провала судебной реформы", – отметил замглавы АП, при этом не уточняя, о каких именно решениях идет речь.

"Кроме того, как и все украинское общество, мы ожидаем скорой и принципиальной реакции Высшего совета правосудия на такие решения", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский рассказал, какие реформы в первую очередь проведет его команда.

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