Зеленский проведет парад, чтобы мы не сделали это за него, – Порошенко

Владимир Зеленский был вынужден назначить проведение военного парада на 30-ю годовщину Независимости Украины, поскольку оппозиция, ветераны и волонтеры в любом случае организовали бы его – с президентом или без.

Об этом напомнил в Запорожье пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщила пресс-служба партии. Встречаясь с медиками и пациентами клиники Святого Николая, где, в частности, проходят лечение раненые участники войны против российской агрессии, Порошенко подчеркнул – армия должна чувствовать защиту и уважение украинского общества.

"Вспомните: еще в 2019 году во время празднования Дня Независимости Зеленский сказал, что никогда не будет военного парада. В этом году мы провели парад – а он снова боролся против парада. Для чего он это делал? Потому что он боится армию, боится ветеранов. Не чувствует, оно не его. У него – видосики", – сказал Порошенко.

"И только после того, как мы на День Защитника Украины четко сказали: мы советуем вам провести парад, иначе мы его проведем без вас – он сломался и сегодня объявил "хорошо, в следующем году парад будет", – отметил пятый Президент.

"И по каждой инициативе мы будем действовать именно так. Для того, чтобы обеспечить то, что нужно стране: защиту армии, защиту врача, защиту граждан. Защиту местного самоуправления", – подчеркнул лидер оппозиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Львове Порошенко заявил, что регион должен стать точкой опоры, благодаря которой Украина вернется на евроинтеграционную дорогу. Политик отметил, что в 2019 году именно львовяне не поверили в популистские обещания "зеленой" власти.