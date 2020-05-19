Зеленский даст большую пресс-конференцию к году президентства: когда и где

Тимур Григоренко Политика 10:31, 19.05.2020 Обновлено: 11:38, 19.05.2020

В среду, 20 мая, состоится большая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского.

Мероприятие начнется в 10:30 в Мариинском дворце, Киев, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Владимир Зеленский

"В связи с карантинными мероприятиями, внедренными в стране для противодействия распространению эпидемии COVID-19, количество представителей средств массовой информации, которые смогут принять участие в мероприятии, будет ограниченно", – говорится в сообщении.

Кроме того, пресс-конференция будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных страницах ОПУ.

Напомним, что ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский намерен пообщаться со средствами массовой информации по итогам первого года своего президентства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2019 года президент Владимир Зеленский провел большую пресс-конференцию. По времени общения с журналистами он побил рекорд президента России Владимира Путина, мероприятие длилось более 14 часов.

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