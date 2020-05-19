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19 мая • обновлено в 12:01
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Зеленский даст большую пресс-конференцию к году президентства: когда и где

7.8т
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В среду, 20 мая, состоится большая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского.

Мероприятие начнется в 10:30 в Мариинском дворце, Киев, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"В связи с карантинными мероприятиями, внедренными в стране для противодействия распространению эпидемии COVID-19, количество представителей средств массовой информации, которые смогут принять участие в мероприятии, будет ограниченно", – говорится в сообщении.

Кроме того, пресс-конференция будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных страницах ОПУ.

Зеленский даст большую пресс-конференцию к году президентства: когда и где

Напомним, что ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский намерен пообщаться со средствами массовой информации по итогам первого года своего президентства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2019 года президент Владимир Зеленский провел большую пресс-конференцию. По времени общения с журналистами он побил рекорд президента России Владимира Путина, мероприятие длилось более 14 часов.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Тег
Офис президента
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