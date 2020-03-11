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11 марта • обновлено в 13:21
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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

Зеленський проти Медведчука: коли "погано закінчиться ця дуже гучна історія"?!

18.5т
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Визнаю, що коли 31 серпня 2019 року в інтерв'ю каналу 1+1 Зеленський зробив заяву про незаконне фінансування партії Медведчука, я був переконаний у результативному завершенні справи.

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук

Але, ось минає вже більше як півроку:

- Медведчук з Рабіновичем і Козаком як на роботу літають в Москву до Путіна;

- Медведчук через Козака скуповує телеканали України...

і повне мовчання СБУ, МВС, ГПУ, Нацради з телебачення і радіомовлення, Антимонопольного комітету...

Нагадаю, що сказав тоді Зеленський:

"Партія Медведчука, там є ще великі питання, чи це його партія, чи там тимчасове об'єднання, і хто вони такі.

Є великі питання, звідки у них гроші на фінансування партії, звідки гроші на фінансування каналів. У нас є відповіді - обсяги кеша звідки і з якої країни вони все це отримують. І це буде дуже гучна історія, яка дуже погано закінчиться."

У мене запитання до Зеленського: скільки ще нам нам чекати спільного брифінгу Президента, Міністра внутрішніх справ, голови СБУ ...про відкриття кримінальної справи щодо незаконного фінансування партії та каналів Медведчука і К. країною-агресором?

Чи домовилися так як і попередники?!

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Николай Томенко Николай Томенко
Персоны
Виктор Медведчук Вадим Рабинович
Место
Украина
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Рыбкин Владислав
Рыбкин Владислав
Большинство избирателей утратили веру в то,что Зеленский вообще существует.Это просто голограмма.Необходимо просто поймать его на улице и хорошенько потыкать в него палкой,дабы все убедились,что он реален:)
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Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
Ну, це ж не волонтерів саджати...
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
зє коли ж ти скажеш пробачте 73 я переоцінив свої можливості я не справився виберіть достойнішого президента
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