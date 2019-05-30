Зеленский просит Раду уволить двух министров и главу СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду представления об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

В документе отмечается, что глава государства действует на основании Конституции и соответствующих законов Украины и настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов, сообщает пресс-служба Администрации президента.

Кроме того, сообщается, что готовятся материалы об освобождении Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины.

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