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Зеленский просит Раду уволить двух министров и главу СБУ

2.4тЧитать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду представления об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

В документе отмечается, что глава государства действует на основании Конституции и соответствующих законов Украины и настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов, сообщает пресс-служба Администрации президента.

Кроме того, сообщается, что готовятся материалы об освобождении Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины.

Зеленский просит Раду уволить двух министров и главу СБУ
Зеленский просит Раду уволить двух министров и главу СБУ

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Куни Чан
Куни Чан
Эх Зеля, надо было как они делали, в мусорку и никаких разговоров, теперь хер выгонишь.
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Шестакова Марина
Шестакова Марина
Огpoмнoe спаcи6о тем, ктo показал мне этoт пpекpaсный сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁k3emnhm Пpocто прoйдя прoстoй oпpоc полyчила пoчти пoлугодовyю заpплатy)) Пoльзуйтecь, пoкa eще есть вoзмoжнoсть=)
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